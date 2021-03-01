Realme X9 Pro слили в сеть

Инсайдеры сообщают, что Realme работает над серией смартфонов Realme X9. Вероятно, телефоны X9 и X9 Pro, по слухам, могут представить официально уже во втором квартале текущего года. Китайский инсайдер так же добавил, что компания представит смартфон Realme X9 Pro — он даже поделился достаточно интересной информацией о характеристиках устройства. В его утечке утверждается, что Realme X9 Pro будет иметь дисплей с перфорацией в верхнем левом углу, а экран будет поддерживать разрешение Full HD+ и частоту обновления 90 Гц. Вероятно, устройство так же будет оборудовано процессором Dimensity 1200, но пока что это лишь слух, так как об аппаратной составляющей информации пока что нет. Вопрос только в стоимости смартфона — если он будет доступным, то отлично.