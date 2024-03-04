Realme готовит к релизу Narzo 70 Pro 5G с управлением жестами

Флагманский смартфон Realme Narzo 70 Pro 5G, который выйдет в Индии уже в этом месяце, получит функцию под названием Air Gesture, которой нет ни у одного другого смартфона на современном рынке. Индийское подразделение компании Realme официально сообщило, что функция Air Gesture позволит пользователям Narzo 70 Pro 5G управлять определёнными функциями своего смартфона без физического контакта. Разработчики данной технологии уверены, что жесты в воздухе пригодятся пользователям, когда прикосновение к смартфону не совсем удобно, например, когда руки влажные или грязные, или когда пользователи находятся за столом и брать устройство в руки не совсем комфортно.

Более того, компания Realme сообщила, что Narzo 70 Pro 5G поддерживает более 10 типов жестов, и управление жестами будет доступно в сторонних приложениях, включая плееры видео и даже социальные сети, где Air Gesture предоставит возможность пользователям использовать большой палец для того, чтобы поставить лайк видео или изображению. Это крайне необычное решение, которое, теоретически, может заинтересовать аудиторию. Также ранее Realme подтвердила, что Narzo 70 Pro 5G будет оснащён камерой Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, большим дисплеем с отверстием под фронтальную камеру, выходом 3,5 мм для подключения проводных наушников и множеством других интересных фишек. Правда, пока что нет информации о стоимости смартфона — компания обещает назвать её только на презентации.