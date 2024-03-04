Realme готовит к релизу Narzo 70 Pro 5G с управлением жестами

Более того, компания Realme сообщила, что Narzo 70 Pro 5G поддерживает более 10 типов жестов, и управление жестами будет доступно в сторонних приложениях, включая плееры видео и даже социальные сети, где Air Gesture предоставит возможность пользователям использовать большой палец для того, чтобы поставить лайк видео или изображению. Это крайне необычное решение, которое, теоретически, может заинтересовать аудиторию. Также ранее Realme подтвердила, что Narzo 70 Pro 5G будет оснащён камерой Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, большим дисплеем с отверстием под фронтальную камеру, выходом 3,5 мм для подключения проводных наушников и множеством других интересных фишек. Правда, пока что нет информации о стоимости смартфона — компания обещает назвать её только на презентации.