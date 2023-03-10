Realme готовит к релизу складной смартфон

На текущий момент у большинства крупных производителей смартфонов имеются свои складные модели, которые пользуются достаточно приличным спросом. Например, у компании Samsung только за последний год продажи складных смартфонов составили более 10 миллионов экземпляров, тогда как у некоторых китайских производителей столько за год продаётся обычных смартфонов. Соответственно, многие крупные производители работают над тем, чтобы выпустить свой складной смартфон, предоставляя потенциальным покупателям возможность обрести довольно необычное устройство с различными функциями, которых нет у обычных гаджетов. И если верить информации инсайдеров, у компании Realme такой смартфон вскоре тоже появится.

Поставщики секретной информации заявили, что у данного производителя на текущий момент имеется два прототипа складного смартфона, которые сейчас активно тестируются внутри компании. Если все испытания пройдут успешно, в чём на самом деле нет никаких сомнений, то в ближайшем будущем производитель официально анонсирует свои складные гаджеты, у которых, собственно, нет никаких особенностей. Дело в том, что все складные смартфоны на текущий момент отличаются от друг от друга исключительно прошивкой, потому что дисплей производит одна и та же компания, внутри находится один и тот же процессор, а камеру поставляет один производитель всем крупным компаниям на рынке. Но мы будем ждать данный анонс, потому что складной смартфон бренда как минимум будет более доступным.
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