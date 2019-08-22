Realme готовит новую линейку смартфонов

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Realme, которая является дочерним брендом OPPO, вскоре выпустит в продажу вторую новую линейку смартфонов. Пока что информации о самих смартфонах нет, так как компания еще не готова официально анонсировать новинки. Но, в целом, ранее Realme радовала нас низкими ценами на свои устройства, а значит сейчас ситуация не изменится. Вопрос только в том, стоит ли ждать новинки или можно брать Realme 5 и Realme 5 Pro, которые уже сейчас можно предварительно заказать в разного рода магазинах. Ведь если характеристики везде одинаковые, а отличия лишь в дизайне и названии, то зачем тратить время зря. Буде ждать официального анонса смартфона и тогда уже поговорим детальнее.