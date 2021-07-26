Realme готовит первый смартфон с поддержкой магнитной зарядки

Realme работает над магнитным зарядным устройством под названием Realme MagDart, и несколько дней назад GizmoChina эксклюзивно поделилась изображениями этого будущего магнитного беспроводного зарядного устройства от китайской фирмы, которое, как ожидается, скоро будет выпущено. Более того, ранее сегодня компания намекнула на запуск нового смартфона, который будет называться Realme Flash. В отчете инсайдера также утверждается, что это будет первый в мире Android-смартфон с поддержкой магнитной зарядки Realme MagDart, который, как ожидается, также будет запущен вместе с этим новым телефоном. Что касается смартфона, Realme Flash, как сообщается, будет иметь изогнутый экран с вырезом в верхнем левом углу для размещения фронтальной камеры. Ожидается, что за основу производительности смартфона возьмут процессор Qualcomm Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели телефона будет установлена ​​тройная камера, и ожидается, что он будет работать с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 11. Realme в настоящее время работает как минимум над двумя разными версиями зарядных устройств MagDart. Один из них имеет тонкий профиль, а другой более объемный. Говорят, что более тонкая версия предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Объемная версия может иметь поддержку зарядки мощностью более 15 Вт, поскольку компания рекламирует эту технологию как самую быструю в мире, когда речь идет о возможностях магнитной зарядки.
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