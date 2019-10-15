Realme готовит смартфон с 5G от Qualcomm

Компания Realme, которая в последнее время выпустила довольно много необычных смартфонов с приятным ценником, официально сообщила, что работает над новым гаджетом с чипом 5G от компании Qualcomm. По словам представителей компании, это будет первый смартфон на рынке с модулем сотовой связи пятого поколения от данного производителя и это позволит работать с интернетом намного эффективнее. Вопрос только в том, насколько сама 5G будет доступной и сколько будут строить свои тарифы с поддержкой этой сети. Если это в обозримом будущем случится, то можно смело брать гаджет и получать наслаждение от высоких технологий. Если нет — какой смысл сейчас платить больше за модуль 5G, если он не будет использоваться устройством вообще.