Realme готовит смартфон с 5G от Qualcomm

2019-10-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Realme; [93]
Компания Realme, которая в последнее время выпустила довольно много необычных смартфонов с приятным ценником, официально сообщила, что работает над новым гаджетом с чипом 5G от компании Qualcomm. По словам представителей компании, это будет первый смартфон на рынке с модулем сотовой связи пятого поколения от данного производителя и это позволит работать с интернетом намного эффективнее. Вопрос только в том, насколько сама 5G будет доступной и сколько будут строить свои тарифы с поддержкой этой сети. Если это в обозримом будущем случится, то можно смело брать гаджет и получать наслаждение от высоких технологий. Если нет — какой смысл сейчас платить больше за модуль 5G, если он не будет использоваться устройством вообще.


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