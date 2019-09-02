Realme готовит смартфон с Snapdragon 730G

Компания Realme, которая является дочерней компанией OPPO, официально готовится к релизу смартфона на процессоре Snapdragon 730G, который будет оборудован камерой на 64 мегапикселя. Это довольно интересное устройство, которое будет относится к среднему классу и предоставит пользователю весьма приличный набор бонусов за свои деньги. К примеру, в среднем классе у других производителей банально нет такой камеры, которая будет снимать в столь высоком разрешении, а здесь и камера хорошая, и корпус, и производительный процессор. Вопрос только в том, сколько будет новинка стоить и когда она попадет в магазины розничной продажи. Ведь это основные данные, которые сейчас интересуют потенциального покупателя. Будем ждать релиза?