Realme официально представила Narzo 70 Pro 5G

Сегодня компания Realme официально представила смартфон Narzo 70 Pro 5G с довольно неплохой основной камерой для своего ценового диапазона. Кроме того, стоит отметить, что смартфон Realme Narzo 70 Pro работает на базе процессора Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти для хранения контента. Интересно, что при этом у смартфона нет слота для microSD для расширения памяти, хотя обычно в данном ценовом сегменте можно получить данный бонус. Также гаджет собран на базе AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц и, в отличие от предшественника, Narzo 70 Pro имеет плоскую панель и рамку вокруг неё.

В центре экрана есть отверстие под 16 Мп фронтальную камеру, а на тыльной стороне гаджета можно увидеть 50-мегапиксельную основную камеру с очень достойным сенсором Sony IMX890. Если верить информации компании Realme, 1/1,56-дюймовый сенсор является самым крупным в этом ценовом сегменте, и кроме того, здесь также есть оптическая стабилизация изображения. Остальные камеры не так впечатляют — 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера снимает средне, а 2-мегапиксельная макрокамера добавлена скорее для количества. Ещё одной ключевой особенностью Narzo 70 Pro является аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт SuperVOOC. Аккумулятор можно зарядить от 1 до 50% за 19 минут, а чтобы Narzo 70 Pro не перегревался в процессе активной работы, гаджет оснастили испарительной камерой. Стоимость пока что не сообщают.
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