Realme опубликовала тизер смартфона Coca-Cola

Компания Realme опубликовала тизеры, посвященные грядущему смартфону ColaPhone. Также компанией Realme были опубликованы фотографии Realme 10 Pro и банки Coca-Cola в отражении задней панели устройства. Предполагается, что именно этот смартфон станет основой для ColaPhone.

Напомним, что Realme 10 Pro оснащается 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и боковыми рамками всего 1 мм, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, поддержкой сотовых сетей 5G, габаритами 163,7:74,2:8,1 мм и массой 190 г.

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