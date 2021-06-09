Realme планирует выпустить свой первый ноутбук

Realme изначально начинала, как суббренд компании OPPO для выпуска бюджетных смартфонов на индийском рынке, но постепенно региональные представительства появились по всему миру, да и сама компания уже выпускает далеко не только смартфоны начального класса. Компания то и дело выпускает новые продукты, а теперь китайский бренд готовится войти в новую категорию электроники с запуском своего первого в мире ноутбука, который затизерил генеральный директор компании. Он, правда, не показал почти ничего, что могло бы помочь нашим читателям, но глава компании заявил, что ноутбук уже готов и скоро его анонсируют.

На изображении-тизере видно, что ноутбук от Realme будет иметь металлическую конструкцию и серебристый цвет, что кажется слишком похожим на линейку MacBook от Apple. Кроме того, пока ничего больше компания не раскрыла. Но, с другой стороны, анонс должен состояться совсем скоро — обычно производитель показывает готовый продукт, когда производственные линейки уже запущены, а значит, релиз не за горами. При этом говорить о производительности или каких-либо возможностях ноутбука будет довольно тяжело, так как производитель даже не сообщил, какую платформу он будет использовать. Вероятно, это будет какой-то доступный процессор от Intel, но гадать пока что рано. С другой стороны, новый ноутбук компании точно будет доступным — дорогих устройств пока что данный бренд не производил и, вероятно, не планирует, это немного другой суббренд.
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