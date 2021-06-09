Realme планирует выпустить свой первый ноутбук

На изображении-тизере видно, что ноутбук от Realme будет иметь металлическую конструкцию и серебристый цвет, что кажется слишком похожим на линейку MacBook от Apple. Кроме того, пока ничего больше компания не раскрыла. Но, с другой стороны, анонс должен состояться совсем скоро — обычно производитель показывает готовый продукт, когда производственные линейки уже запущены, а значит, релиз не за горами. При этом говорить о производительности или каких-либо возможностях ноутбука будет довольно тяжело, так как производитель даже не сообщил, какую платформу он будет использовать. Вероятно, это будет какой-то доступный процессор от Intel, но гадать пока что рано. С другой стороны, новый ноутбук компании точно будет доступным — дорогих устройств пока что данный бренд не производил и, вероятно, не планирует, это немного другой суббренд.
Realme изначально начинала, как суббренд компании OPPO для выпуска бюджетных смартфонов на индийском рынке, но постепенно региональные представительства появились по всему миру, да и сама компания уже выпускает далеко не только смартфоны начального класса. Компания то и дело выпускает новые продукты, а теперь китайский бренд готовится войти в новую категорию электроники с запуском своего первого в мире ноутбука, который затизерил генеральный директор компании. Он, правда, не показал почти ничего, что могло бы помочь нашим читателям, но глава компании заявил, что ноутбук уже готов и скоро его анонсируют.