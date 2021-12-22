Realme показала "бумажный" дизайн Realme GT 2 Pro

Компания Realme опубликовала первые официальные изображения флагманского смартфона Realme GT 2 Pro, которые впервые демонстрирует его оригинальный дизайн. Внешний вид грядущей новинки был вдохновлен текстурой бумаги, а сам корпус выполнен из биопластика. За дизайн отвечал японский промышленный дизайнер Наото Фукасава, который уже работал над Realme GT Master Edition.

Ранее было объявлено, что смартфон получит топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, камеру с оптикой с углом обзора 150°, поддержку Wi-Fi 6 и NFC на 360°, а также экологичную упаковку. Официальный релиз серии Realme GT 2 состоится 4 января.