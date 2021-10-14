Realme представила UI 3.0 на базе Android 12

Более того, вышеупомянутое расписание выхода операционной системы предназначено только для «Раннего доступа» — фактически, это будет не стабильная версия операционной, а бета-версия операционной системы с багами и недоработками, которые потом будут постепенно править. Другими словами, обычные пользователи получат стабильное обновление позже, чем указано на сайте производителя. И если вы хотите получить апдейт до новой версии операционной системы, то стоит подождать какое-то время, а только потом ставить данную версию прошивки, чтобы не получить «кирпич» или тонну проблем в работе смартфона. И это касается не только конкретно этого бренда, но и в целом всех компаний, которые выпускают бета-версии Android 12 на свои гаджеты.