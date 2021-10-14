Realme представила UI 3.0 на базе Android 12

Вчера на мероприятии по глобальному запуску Realme GT Neo2 бренд также представил Realme UI 3.0. Последняя версия мобильной операционной системы компании основана на Android 12 и пришла на смену интерфейсу Realme UI 2.0 на базе Android 11 прошлого года. Помимо раскрытия функций, компания также подтвердила список подходящих устройств и время получения обновления. Как и две предыдущие итерации пользовательского интерфейса Realme, последняя версия пользовательского интерфейса Realme 3.0 также основана на ColorOS. Если быть точным, новая версия мобильного программного обеспечения Realme является клоном недавно выпущенной ColorOS на базе Android 12. Однако, как обычно, ни Realme, ни OPPO публично не признают этот факт.

Более того, вышеупомянутое расписание выхода операционной системы предназначено только для «Раннего доступа» — фактически, это будет не стабильная версия операционной, а бета-версия операционной системы с багами и недоработками, которые потом будут постепенно править. Другими словами, обычные пользователи получат стабильное обновление позже, чем указано на сайте производителя. И если вы хотите получить апдейт до новой версии операционной системы, то стоит подождать какое-то время, а только потом ставить данную версию прошивки, чтобы не получить «кирпич» или тонну проблем в работе смартфона. И это касается не только конкретно этого бренда, но и в целом всех компаний, которые выпускают бета-версии Android 12 на свои гаджеты.