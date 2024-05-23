Realme представила беспроводные наушники Buds Wireless 3 Neo

Сегодня компания Realme официально представила флагманский смартфон GT 6T и одновременно анонсировала две новые модели беспроводных наушников — Realme Buds Wireless 3 Neo и Realme Buds Air6. Модель Realme Buds Wireless 3 Neo получила динамические драйверы диаметром 13,4 мм и поддерживает одновременное подключение к двум устройствам, быстрое подключение к источнику сигнала и шумоподавление окружающей среды на базе искусственного интеллекта. Стоит отметить, что наушники Buds Wireless 3 Neo также поддерживают технологию. Google Fast Pair и имеют заявленную задержку в 45 мс в игровом режиме. Кроме того, данные наушники оснащены модулем Bluetooth 5.4 и поддерживают приложение Realme Link, которое позволяет персонализировать наушники на Android-смартфонах.

Более того, гарнитура Realme Buds Wireless 3 Neo имеет степень защиты IP55 и несмотря на то, что Realme не раскрыла объём батареи, представители компании утверждают, что наушники могут работать до 32 часов в режиме воспроизведения музыки. После потери процентов заряда быстрая 10-минутная зарядка через USB Type-C обеспечивает 7 часов воспроизведения музыки при 50% громкости с выключенным игровым режимом, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Цена Realme Buds Wireless 3 Neo составляет около 16 долларов и это крайне доступные наушники при своих характеристиках. Беспроводные наушники Realme Buds Air6 TWS 40 долларов и они выглядят менее интересно на фоне собрата по линейке как минимум из-за цены.