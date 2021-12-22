Realme представила экологичный флагман GT 2 Pro

Это был лишь вопрос времени, когда кто-то другой, кроме Fairphone, представит смартфон с экологической тематикой. Компания Realme, дочерний бренд Oppo и OnePlus, объявила, что её будущий флагман GT 2 Pro имеет экологически чистый биополимерный материал на задней крышке — по-видимому, это первый такой гаджет в мобильной индустрии. Более того, Realme снова сотрудничала с иконой дизайна серий Muji и Infobar Наото Фукасавой, который завершил дизайн GT 2 Pro, придав ему ощущение текстурированной бумаги на корпусе. Они называют это «Мастер дизайна Paper Tech». Этот биополимерный материал, поставляемый компанией SABIC в Саудовской Аравии, основан на бумажной массе и получил международный сертификат отсутствия в составе углерода, подтверждающий его экологичность.

В упаковке Realme GT 2 Pro также используется гораздо меньше пластика, чем в его предшественнике — с 21,7 процента до 0,3 процента. Сам телефон тоже преподносит сюрпризы. Например, это одно из первых устройств на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 после Moto Edge X30. GT 2 Pro также является первым в мире смартфоном со сверхширокоугольной камерой на 150 градусов (большинство из них — около 120 градусов), которая предлагает уникальный режим камеры «рыбий глаз» для забавной фотографии. Кроме того, эта смартфон оборудовали симметричной антенной Wi-Fi, которая, по-видимому, повышает стабильность сигнала до 20 процентов. Так что смартфон выглядит достаточно привлекательно.