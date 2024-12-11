Realme представила новый смартфон Neo7

Сегодня компания Realme официально представила новый смартфон под названием Realme Neo7 — он может похвастаться приличными характеристиками при вполне разумной стоимости. Устройство оснащено флагманским мобильным процессором MediaTek Dimensity 9300+, выпущенным ранее в этом году, а также аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон имеет степень защиты IP69 от воды и пыли, так что он должен быть достаточно прочным. Также Neo7 получил 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран, выпущенный компанией BOE, отличается пиковой локальной яркостью в 6000 нит и защищён стеклом Crystal Armor Glass.

В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев, а в отверстии в верхней части экрана расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной панели Neo7 находится 50-мегапиксельная основная камера с сенсором IMX882, эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и оптической стабилизацией. Также предусмотрена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Смартфон работает на базе прошивки Realme UI 6.0, основанной на операционной системе Android 15. Кроме того, Neo7 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и оснащён массивной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм2. Предзаказы в Китае уже открыты, вскоре гаджет должны выпустить и на международный рынок, как это было с предыдущими моделями.