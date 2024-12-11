Realme представила новый смартфон Neo7

В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев, а в отверстии в верхней части экрана расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной панели Neo7 находится 50-мегапиксельная основная камера с сенсором IMX882, эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и оптической стабилизацией. Также предусмотрена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Смартфон работает на базе прошивки Realme UI 6.0, основанной на операционной системе Android 15. Кроме того, Neo7 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и оснащён массивной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм2. Предзаказы в Китае уже открыты, вскоре гаджет должны выпустить и на международный рынок, как это было с предыдущими моделями.