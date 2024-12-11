Realme представила новый смартфон Neo7

Сегодня компания Realme официально представила новый смартфон под названием Realme Neo7 — он может похвастаться приличными характеристиками при вполне разумной стоимости. Устройство оснащено флагманским мобильным процессором MediaTek Dimensity 9300+, выпущенным ранее в этом году, а также аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон имеет степень защиты IP69 от воды и пыли, так что он должен быть достаточно прочным. Также Neo7 получил 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран, выпущенный компанией BOE, отличается пиковой локальной яркостью в 6000 нит и защищён стеклом Crystal Armor Glass.

В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев, а в отверстии в верхней части экрана расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной панели Neo7 находится 50-мегапиксельная основная камера с сенсором IMX882, эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и оптической стабилизацией. Также предусмотрена 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Смартфон работает на базе прошивки Realme UI 6.0, основанной на операционной системе Android 15. Кроме того, Neo7 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и оснащён массивной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм2. Предзаказы в Китае уже открыты, вскоре гаджет должны выпустить и на международный рынок, как это было с предыдущими моделями.
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
iPhone 17 не получит процессор на 2 нм…
Мобильные процессоры Apple A18 и A18 Pro производятся по второму поколению 3-нм техпроцесса на заводах TS…
Huawei Mate X6 представят 26 ноября…
Сегодня появилась информация от достаточно надёжных инсайдеров о том, что компания Huawei готовится предс…
Realme представила смартфон GT7 Pro…
Сегодня компания Realme официально представила свой новый флагманский смартфон под названием GT7 Pro, кот…
Vivo представила смартфон V40e…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примеча…
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro засветился в сети …
Китайский информатор WhyLab сообщает, что геймерский смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro прошел сертификацию в …
Realme GT7 Pro появился в открытой продаже …
Компания Realme дала старт открытым продажам смартфона Realme GT7 Pro, который уже успел рекордсменом по …
Инсайдер раскрыл параметры смартфона Honor 300…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфонах серии Honor 300…
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor