Realme представила новый смартфон P1 Speed

Сегодня обсуждаемый на просторах интернета смартфон Realme P1 Speed, уже третий представитель серии смартфонов P от компании Realme, официально дебютировал, но пока что только в Индии. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, мобильным процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. На тыльной панели находится основная камера на 50 Мп, а также датчик глубины на 2 Мп. Спереди установлена фронтальная камера в вырезе в дисплее, так что выглядит смартфон более или менее современно.

Работает новый смартфон, как и предполагали инсайдеры, на фирменной прошивке realme UI 5.0 на базе операционной системы Android 14. Устройство доступно в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, поддерживает расширение памяти через слот для microSD до 1 ТБ. Также имеется аудиоразъём 3,5 мм, стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP65. Стоимость смартфона на территории Индии составляет примерно 215 долларов, то есть это относительно доступное решение на самом деле, но никто точно не знает с какой ценой гаджет выйдет на международный рынок. Но это явно бюджетный гаджет, который будет поставляться для конкуренции с доступными решениями от китайских производителей, так что стоит ждать разумный ценник. При этом характеристики вполне привычные и пользователям новинка явно понравится.