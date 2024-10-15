Realme представила новый смартфон P1 Speed

Работает новый смартфон, как и предполагали инсайдеры, на фирменной прошивке realme UI 5.0 на базе операционной системы Android 14. Устройство доступно в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, поддерживает расширение памяти через слот для microSD до 1 ТБ. Также имеется аудиоразъём 3,5 мм, стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP65. Стоимость смартфона на территории Индии составляет примерно 215 долларов, то есть это относительно доступное решение на самом деле, но никто точно не знает с какой ценой гаджет выйдет на международный рынок. Но это явно бюджетный гаджет, который будет поставляться для конкуренции с доступными решениями от китайских производителей, так что стоит ждать разумный ценник. При этом характеристики вполне привычные и пользователям новинка явно понравится.