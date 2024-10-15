Realme представила новый смартфон P1 Speed

Сегодня обсуждаемый на просторах интернета смартфон Realme P1 Speed, уже третий представитель серии смартфонов P от компании Realme, официально дебютировал, но пока что только в Индии. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, мобильным процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. На тыльной панели находится основная камера на 50 Мп, а также датчик глубины на 2 Мп. Спереди установлена фронтальная камера в вырезе в дисплее, так что выглядит смартфон более или менее современно.

Работает новый смартфон, как и предполагали инсайдеры, на фирменной прошивке realme UI 5.0 на базе операционной системы Android 14. Устройство доступно в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, поддерживает расширение памяти через слот для microSD до 1 ТБ. Также имеется аудиоразъём 3,5 мм, стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP65. Стоимость смартфона на территории Индии составляет примерно 215 долларов, то есть это относительно доступное решение на самом деле, но никто точно не знает с какой ценой гаджет выйдет на международный рынок. Но это явно бюджетный гаджет, который будет поставляться для конкуренции с доступными решениями от китайских производителей, так что стоит ждать разумный ценник. При этом характеристики вполне привычные и пользователям новинка явно понравится.
Nubia Z60 Ultra Leading Version появился в продаже …
Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z60 Ultra Leading Version, который был предс…
Huawei готовит презентацию необычного складного смартфона с …
Судя по официальным данным, компания Apple готовится к презентации своей новой серии флагманских смартфон…
Samsung Galaxy S24 FE получит крупный экран …
Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, который …
Realme 13 5G оценили в 215 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 13 5G, которая появится в продаже на дебю…
ЕС требует от Apple открыть экосистему для сторонних разрабо…
Вчера появилась информация о том, что Европейская комиссия инициировала два процесса, направленных на то,…
Redmi 14R 5G с АКБ на 5160 мАч оценили в 155 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 14R 5G, которая оценена на дебют…
В сеть утекли пресс-рендеры Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro m…
Китайская торговая платформа JD опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Vivo X200, V…
Samsung Galaxy S24 FE будет основан на Exynos 2400…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась американская версия смартфона Samsung Galaxy S…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor