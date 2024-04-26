Realme представила смартфон C65 5G

В начале этого месяца компания Realme официально представила смартфон C65, который поставлялся только с поддержкой 4G, а сегодня бренд представил версию этого же смартфона, но уже с поддержкой 5G. Стоит отметить, что смартфон Realme C65 5G стал первым смартфоном на базе Dimensity 6300, плюс он оснащён 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения контента, которую при желании можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Смартфон работает на базе Realme UI 5.0 на Android 14, плюс компания Realme обещает предоставить покупателям два года обновлений операционной системы Android и три года обновлений безопасности.

Стоит отметить, что Realme C65 5G построен на базе 6,67-дюймового HD+ LCD-экрана с частотой обновления 120 Гц и яркостью 625 нит. Он поддерживает Rainwater Smart Touch (технология, которая позволяет пользоваться экраном даже в дождь, и имеет специальное отверстие для фронтальной камеры на 8 Мп, но не имеет сканера отпечатков пальцев в дисплее, поскольку он встроен в кнопку питания. На тыльной стороне смартфона расположен круглый остров — здесь есть один декоративный элемент для светодиодной вспышки, два для камер (основной на 50 Мп и дополнительного датчика на 2 Мп), а четвёртый элемент расположен просто для эстетики и симметрии — он не несёт в себе функциональной ценности. При стоимости в 130 долларов смартфон выглядит достаточно интересным решением, за которое точно не жалко отдать свои деньги. Особенно в этом ценовом сегменте.
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