Realme представила смартфон GT7 Pro

Сегодня компания Realme официально представила свой новый флагманский смартфон под названием GT7 Pro, который работает на базе топового мобильного процессора Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и предлагает первый в мире режим подводной фотосъёмки. Также стоит сказать, что Realme GT7 Pro получил 6,78-дюймовый дисплей Eco2 OLED Plus, разработанный компанией Samsung, с минимальным энергопотреблением — это самый продвинутый в данном вопросе дисплей на всём рынке смартфонов. При этом его максимальная яркость достигает отметки в 6000 нит, что является важным достижением для производителя (правда, это локальная подсветка в определённых приложениях, а не постоянное значение). А в отверстии для камеры на дисплее расположена камера на 16 Мп, что, конечно, не так уж сильно и впечатляет на фоне других флагманов.

На тыльной стороне смартфона установлена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сенсором Sony IMX906 размером 1/1.56” с диафрагмой f/1.8. Ещё здесь есть камера-перископ, которая оснащена сенсором Sony IMX882 на 50 Мп с диафрагмой f/2.65 и оптической стабилизацией кадра, а широкоугольная камера получила скромный сенсор Sony IMX355 на 8 Мп с диафрагмой f/2.2. Примечательно, что GT7 Pro имеет сертификацию IP68/IP69 по защите от воды и пыли, так что компания Realme добавила специальный режим подводной съёмки, что позволяет использовать его в качестве экшн-камеры при погружении на определённую глубину.