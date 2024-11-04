Realme представила смартфон GT7 Pro

Сегодня компания Realme официально представила свой новый флагманский смартфон под названием GT7 Pro, который работает на базе топового мобильного процессора Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm и предлагает первый в мире режим подводной фотосъёмки. Также стоит сказать, что Realme GT7 Pro получил 6,78-дюймовый дисплей Eco2 OLED Plus, разработанный компанией Samsung, с минимальным энергопотреблением — это самый продвинутый в данном вопросе дисплей на всём рынке смартфонов. При этом его максимальная яркость достигает отметки в 6000 нит, что является важным достижением для производителя (правда, это локальная подсветка в определённых приложениях, а не постоянное значение). А в отверстии для камеры на дисплее расположена камера на 16 Мп, что, конечно, не так уж сильно и впечатляет на фоне других флагманов.

На тыльной стороне смартфона установлена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сенсором Sony IMX906 размером 1/1.56” с диафрагмой f/1.8. Ещё здесь есть камера-перископ, которая оснащена сенсором Sony IMX882 на 50 Мп с диафрагмой f/2.65 и оптической стабилизацией кадра, а широкоугольная камера получила скромный сенсор Sony IMX355 на 8 Мп с диафрагмой f/2.2. Примечательно, что GT7 Pro имеет сертификацию IP68/IP69 по защите от воды и пыли, так что компания Realme добавила специальный режим подводной съёмки, что позволяет использовать его в качестве экшн-камеры при погружении на определённую глубину.
Samsung Galaxy Z Fold 6 продаётся очень плохо…
На мероприятии Unpacked 2024 в прошлом месяце компания Samsung официально представила свой новый складной…
В сеть утекли рекламные рендеры Xiaomi 14T Pro …
Сетевой ресурс Spillsomebeans опубликовал рекламные изображения, раскрывающие дизайн и параметры еще не п…
Samsung Galaxy S24 FE появился в российской продаже …
Отечественный ритейлер М.Видео выпустил в российскую продажу смартфон Samsung Galaxy S24 FE, который стои…
Официально: Samsung Galaxy M55s получит 50-Мп фронтальную ка…
Компания Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M55s 5G будет представлен в Индии уже 23 сентяб…
Redmi Note 14 Pro получит 90-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14 Pro, который еще н…
Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2…
Сегодня компания Tecno представила новый флагманский складной смартфон Phantom V Fold2 , который получил …
Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы…
Компания Google анонсировала серию смартфонов Pixel 9 в августе текущего года, что стало большой неожидан…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 оказался на 20% дороже конкурент…
Вчера появилась информация о том, что компания MediaTek официально представит свой новый флагманский моби…
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor