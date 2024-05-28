Realme представила смартфон Narzo N65

Несколько дней назад на просторах интернета появились новости о новом смартфоне Realme Narzo N65, который, по словам инсайдеров, должны представить в ближайшем будущем. И, видимо, данные поставщика секретной информации оказались верными, потому что сегодня этот смартфон действительно был официально представлен. Смартфон Narzo N65 оснащён 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720x1604 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика на касание 240 Гц и пиковой яркостью в 625 нит. Да, яркость достаточно низкая, но это смартфон доступного уровня. Работает смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 в комплекте с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. Ещё у смартфона есть основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и сенсором Samsung ISOCELL JN1, а также фронтальная камера на 8 Мп с сенсором OmniVision OV08D10.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0, получило боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, разъём для наушников 3,5 мм и батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 15 Вт. Также смартфон имеет сертификат IP54 защиты от пыли и влаги. Крайне доступное устройство с достаточно неплохим набором характеристик, которые позволят работать с гаджетом с полным комфортом за вполне разумные деньги. Осталось только дождаться релиза на зарубежных рынках — у новинки явно будет армия фанатов.