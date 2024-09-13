Realme представила смартфон P2 Pro

Сегодня компания Realme официально представила свой новый смартфон P-серии — модель P2 Pro. Realme P2 Pro получил 6,7-дюймовый изогнутый по краям OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i, имеет максимальную яркость в 2000 нит и фронтальную камеру на 32 Мп. Примечательно, что новое устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65, а также амортизирующую раму для улучшенной защиты при падении. На большом квадратном блоке камеры располагается основная камера на 50 Мп с сенсором Sony LYT-600 размером 1/1.95” и оптической стабилизацией изображения. Ещё здесь имеется ультраширокоугольная камера на 8 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Остальные два выреза предназначены для светодиодной вспышки и декоративного элемента, чтобы камеры смотрелись более симметричными.

В качестве процессора компания Realme выбрала модель Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Для контроля температуры предусмотрена испарительная камера площадью 4500 мм2. Работает смартфон под управлением фирменной прошивки Realme UI 5.0 на базе операционной системы Android 14, плюс производитель обещает 2 обновления Android и 3 года патчей безопасности. Ещё смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC на 80 Вт, которая обеспечивает зарядку с 0 до 50% за 19 минут. Довольно интересный смартфон, на который явно стоит обратить внимание.
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