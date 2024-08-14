Realme представила зарядку 320W SuperSonic Charge

Вчера компания Realme подробно рассказала о новой технологии зарядки мощностью 320 Вт, которую компания рекламировала последние несколько дней в тизерах на просторах интернета. Технология получила название «320W SuperSonic Charge» и является самой быстрой технологией зарядки смартфонов в мире. По заявлению Realme, 320W SuperSonic Charge позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона за 4 минуты и 30 секунд, а за одну минуту заряд достигает 26%. Эта технология зарядки Realme немного быстрее, чем 300-ваттная технология Redmi, которая заряжает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч за 4 минуты и 55 секунд.

Realme также сообщила, что адаптер питания мощностью 320 Вт называется Pocket Cannon и он создан по самым передовым технологиям современного рынка, что, вероятно, позволяет не переживать о том, что гаджет будет перегреваться слишком уж сильно. Кроме того, Power Cannon поддерживает основные протоколы зарядки — UFCS до 320 Вт, PD и SuperVOOC. И, что тоже важно, адаптер также оснащен двумя портами USB Type-C для одновременной зарядки по 150 Вт для смартфонов Realme и 65 Вт для совместимых ноутбуков. Также компания Realme представила устройство AirGap, которое в переводе с китайского является неким трансформатором напряжения. Он использует бесконтактное электромагнитное преобразование для смартфонов, чтобы высокое напряжение оставалось изолированным от батареи в случае различных неисправностей или скачков напряжения на линии.