Realme представила зарядку 320W SuperSonic Charge

Realme также сообщила, что адаптер питания мощностью 320 Вт называется Pocket Cannon и он создан по самым передовым технологиям современного рынка, что, вероятно, позволяет не переживать о том, что гаджет будет перегреваться слишком уж сильно. Кроме того, Power Cannon поддерживает основные протоколы зарядки — UFCS до 320 Вт, PD и SuperVOOC. И, что тоже важно, адаптер также оснащен двумя портами USB Type-C для одновременной зарядки по 150 Вт для смартфонов Realme и 65 Вт для совместимых ноутбуков. Также компания Realme представила устройство AirGap, которое в переводе с китайского является неким трансформатором напряжения. Он использует бесконтактное электромагнитное преобразование для смартфонов, чтобы высокое напряжение оставалось изолированным от батареи в случае различных неисправностей или скачков напряжения на линии.