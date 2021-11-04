Realme работает над новым флагманом

Realme работает над флагманским телефоном, об этом сообщил исполнительный директор компании Сю Ци на конференции China Mobile Global Partners. Исполнительный директор пообещал ряд новых продуктов высокого класса, которые будут выпущены в начале следующего года, но держал большинство деталей в секрете. На данный момент все, что сообщил Сюй Ци, это то, что флагманский телефон будет стоить около 5000 юаней. Это составляет 780 долларов, поэтому это будет ниже, чем у самых дорогих флагманов. И, вероятно, он будет использовать систему быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт, запуск которой, очевидно , также запланирован на начало следующего года.

Вы можете подумать, что у Realme уже есть флагманы, но это не совсем так. Realme GT имеет флагманский чипсет Snapdragon 888, но ему не хватает флагманской камеры. Компания пробовала использовать 108-мегапиксельные датчики и перископы, но на самом деле у нее нет единого универсального флагмана. Самым дорогим телефоном Realme в Китае в настоящее время является X50 Pro 5G, стоимость которого начинается от 3600 юаней.
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