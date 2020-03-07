Realme раскрыла ценник на Realme Band

Компания Realme раскрыла цену на браслет Realme Band.

Компания Realme просит за смарт-браслет всего лишь 20 долларов. Realme Band получил LCD дисплей с диагональю 0.96 дюймов и разрешение экрана 160х80 пикселей.

Realme Band получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и датчик сердцебиения. За автономность браслета отвечает аккумулятор ёмкостью на 90 мАч, этого хватит до 10 дней работы. Заряжается устройство через USB-A коннектор, который встроен под ремешок браслета.

Устройство получила три расцветки корпуса: желтый, темно-зеленый и черный.