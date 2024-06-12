Realme раскрыла характеристики флагмана GT6

Вчера компания Realme официально сообщила, что грядущая модель GT6, которая будет представлена уже 20 июня, будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, что достаточно хорошая новость, потому что производительности этому процессору предостаточно без всякого сомнения. А сегодня бренд сообщил, что смартфон Realme GT6 будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. По словам представителей компании Realme, двухсекционный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч будет заряжаться на 50% за 10 минут и полностью на 100% за 28 минут с помощью комплектного адаптера SuperVOOC мощностью 120 Вт.

Кроме того, компания утверждает, что батарея смартфона Realme GT6 поддерживает до 46 часов разговоров и 8 часов игры в PUBG Mobile, сохраняя более 80% ёмкости после 1600 полных циклов зарядки. Это, теоретически, обеспечивает до четырёх лет активного использования (при одной зарядке в день) без деградации аккумуляторной батареи свыше нормы. Realme также сообщила, что GT6 будет поддерживать игры с частотой 120 кадров в секунду, но, к сожалению, пока что не предоставила список игр, которые будут поддерживать 120 FPS.Кроме того, если вам интересен этот гаджет, стоит подождать до завтра, так как завтра Realme поделится подробностями камеры GT6. Впрочем, благодаря инсайдерам уже известно, что основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, так что снимать новый флагман будет достаточно достойно. Вопрос только в стоимости.