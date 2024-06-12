Realme раскрыла характеристики флагмана GT6

Кроме того, компания утверждает, что батарея смартфона Realme GT6 поддерживает до 46 часов разговоров и 8 часов игры в PUBG Mobile, сохраняя более 80% ёмкости после 1600 полных циклов зарядки. Это, теоретически, обеспечивает до четырёх лет активного использования (при одной зарядке в день) без деградации аккумуляторной батареи свыше нормы. Realme также сообщила, что GT6 будет поддерживать игры с частотой 120 кадров в секунду, но, к сожалению, пока что не предоставила список игр, которые будут поддерживать 120 FPS.Кроме того, если вам интересен этот гаджет, стоит подождать до завтра, так как завтра Realme поделится подробностями камеры GT6. Впрочем, благодаря инсайдерам уже известно, что основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, так что снимать новый флагман будет достаточно достойно. Вопрос только в стоимости.