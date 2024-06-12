Realme раскрыла характеристики флагмана GT6

Вчера компания Realme официально сообщила, что грядущая модель GT6, которая будет представлена уже 20 июня, будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, что достаточно хорошая новость, потому что производительности этому процессору предостаточно без всякого сомнения. А сегодня бренд сообщил, что смартфон Realme GT6 будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. По словам представителей компании Realme, двухсекционный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч будет заряжаться на 50% за 10 минут и полностью на 100% за 28 минут с помощью комплектного адаптера SuperVOOC мощностью 120 Вт.

Кроме того, компания утверждает, что батарея смартфона Realme GT6 поддерживает до 46 часов разговоров и 8 часов игры в PUBG Mobile, сохраняя более 80% ёмкости после 1600 полных циклов зарядки. Это, теоретически, обеспечивает до четырёх лет активного использования (при одной зарядке в день) без деградации аккумуляторной батареи свыше нормы. Realme также сообщила, что GT6 будет поддерживать игры с частотой 120 кадров в секунду, но, к сожалению, пока что не предоставила список игр, которые будут поддерживать 120 FPS.Кроме того, если вам интересен этот гаджет, стоит подождать до завтра, так как завтра Realme поделится подробностями камеры GT6. Впрочем, благодаря инсайдерам уже известно, что основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, так что снимать новый флагман будет достаточно достойно. Вопрос только в стоимости.
Google выпустила Android 15 Beta 2…
Сегодня компания Google выпустила вторую бета-версию Android 15 — соответственно, Android 15 Beta 2 тепер…
Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Exynos 2500…
Согласно информации от западных инсайдеров, компания Samsung планирует придерживаться стратегии с двумя п…
Огромный перископ Vivo X100 Ultra показали на фото …
Одной из главных особенностей дизайна новенького флагмана Vivo X100 Ultra стала гигантская «шайба» основн…
Redmi 13 получит аккумулятор на 5000 мАч…
В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Redmi 13, официальный релиз кото…
Oppo A60 представили официально…
В начале этого месяца смартфон среднего класса Oppo A60 появился в базе данных Google Play, а сегодня он …
Смартфон NARZO 70x вышел в версии с 8 ГБ ОЗУ …
Компания realme объявила о выпуске новой конфигурации смартфона NARZO 70x, который был представлен в Инди…
Honor выпустила MagicOS 8.0 для глобальных версий смартфонов…
В начале года китайская компания Honor официально объявила о релизе своей новой операционной системы (на …
Защищенный смартфон Ulefone Armor 25T Pro оценен в $270…
Компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor 25T Pro, который уже доступен для покупки по цене …
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor