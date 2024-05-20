Realme рассказала о характеристиках GT 6T

Сегодня компания Realme официально подтвердила некоторые ключевые характеристики нового смартфона GT 6T, который будет выпущен уже через два дня, 22 мая (пока что есть информация только о релизе в Индии, но после этого гаджет явно поедет на международный рынок). Например, хотя полные характеристики модели GT 6T ещё не были раскрыты, представители компании заявили, что смартфон будет оснащён дисплеем с отверстием для фронтальной камеры и яркостью 6000 нит. Это будет панель LTPO 8T с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus 2, однако Realme пока не раскрыла диагональ и разрешение экрана. Хотя, конечно, можно предположить, что речь идёт о 6,7 или 6,8 дюймах с Full HD+ разрешением — сейчас все смартфоны получают такие дисплеи.

Также ранее компания Realme подтвердила, что GT 6T будет оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт и чипом Snapdragon 7+ Gen 3, что делает его первым смартфоном в Индии на базе данной системы на кристалле. Да и в целом на рынке не так уж много смартфонов на базе нового процессора среднего уровня. При этом стоит понимать, что Realme GT 6T является версией GT Neo6 SE, которая по сей день является эксклюзивной для Китая. Пока что, к сожалению, нет никакой информации о стоимости нового смартфона или его реальных возможностях в области фотографии, но это, скорее всего, дело времени. Ведь уже завтра устройство будет представлено официально и тогда можно будет говорить о новинке более предметно.
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