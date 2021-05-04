Realme скоро представит смартфон C25s

Бренд смартфонов Realme представит новый смартфон под названием Realme C25s. Предстоящий смартфон Realme с номером модели RMX3195 был сертифицирован NBTC Таиланда. Согласно сертификации, данный смартфон анонсируют как Realme C25s.

К сожалению, в листинге об характеристиках смартфона ничего не раскрыто, лишь известно только то, что этот смартфон не поддерживает сети пятого поколения 5G.

По слухам, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением экрана HD +. Под капотом устройства будет трудится процессор MediaTek Helio G70 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. За фотографии отвечает тройная камера на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп на задней панели и 8-мегапиксельная селфи-камера. Другие функции этого устройства включают две SIM-карты, 4G, двух диапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, специальный слот для карт MicroSD, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C, датчик отпечатков пальцев на задней панели, Realme UI 2.0 на базе Android 11 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.