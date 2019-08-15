Realme собирается запустить новый телефон в Индии с установкой четырехъядерной задней камеры 20 августа. Новый телефон будет оснащен ультра-широкоугольным объективом. Разработка нового телефона Realme появилась через несколько дней после того, как китайская компания показала свой первый 64-мегапиксельный телефон с камерой, который будет оснащен датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright GW1. 64-мегапиксельная камера Realme прибудет в Индию до 27 октября. Ожидается, что серия Realme 5 будет состоять из Realme 5 и Realme 5 Pro.

Телефон Realme будет оснащен основным датчиком с объективом "большого размера пикселя" и "большой диафрагмой". Телефон также будет иметь вторичный датчик с ультра-широким углом, который несет 119-градусное поле зрения, третичный датчик с супер макрообъективом, имеющим фокусное расстояние 4 см, и четвертый датчик с портретным объективом.

Демонстрируя свой 64-мегапиксельный телефон в Нью-Дели на прошлой неделе, Realme также показала, что планирует представить два дополнительных смартфона с четырьмя камерами. Одной из таких моделей может стать предстоящий телефон Realme 5-series, который стартует в стране 20 августа.