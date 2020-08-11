Realme выпустит смартфон на Dimensity 720

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Realme планирует выпустить свой новый смартфон на процессоре Dimensity 720. Пока что у нас даже нет информации о том, что это будет за гаджет, как он будет называться и какие у него будут преимущества, но главная особенность новинки в том, что это будет самый доступный смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Это достаточно круто, что такие гаджеты есть, ведь многие пользователи почему-то уверены в том, что они не смогут получить устройство с поддержкой 5G не во флагманском уровне. Так что мы с большим нетерпением ждем новинку, чтобы поговорить о ее преимуществах и недостатках, если такие будут, конечно же. Пока что информации об этом нет.

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