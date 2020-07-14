Realme выпускает смартфон начального уровня C11 с батареей емкостью 5000 мАч

Realme сегодня объявил о выпуске своего нового смартфона C11, который обладает функциями начального уровня в сочетании с массивной батареей емкостью 5000 мАч за 7499 фунтов стерлингов (примерно 99 долларов США).

Внутри находится восьмиъядерный чипсет MediaTek Helio G35 в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, который можно расширить с помощью специального слота для карт памяти microSD. Имеется большой 6,5-дюймовый HD + LCD-дисплей с выемкой сверху, на котором установлена 5-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой AI. На задней панели находится двойная камера с основной камерой 13 Мп и портретным объективом 2 Мп.

Смартфон работает с фирменным пользовательским интерфейсом Realme, который основан на Android 10 и питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая, по утверждению компании, может обеспечить до 40 дней в режиме ожидания. С большой батареей устройство также имеет функцию обратной зарядки, которая позволит заряжать аксессуары или другие устройства, используя смартфон в качестве аккумулятора.

Realme C11 будет доступен для покупки в цветах Rich Green и Rich Grey, и первая продажа состоится 22 июля.