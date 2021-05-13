Китайский бренд Realme запустила смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G по всей Европе.

Соединенное Королевство, Италия и Испания - первые европейские страны, в которое завезли эти смартфоны среднего класса. Realme 8 и Realme 8 5G - это разные смартфоны с небольшим сходством. Версия 5G имеет большую функциональность и предлагает тройную камеру на 48 Мп на задней панели по сравнению с версии Realme 8, у которой основная камера 64 Мп в конфигурации с четырьмя камерами. Также версия 5G получила поддержку быстрой зарядки 30 Вт, а версия LTE предлагает скорость зарядки только 18 Вт. Смартфоны получили набор микросхем MediaTek в обеих моделях: Realme 8 4G - Helio G95 и Realme 8 5G - Dimensity 700.

Realme 8 4G доступен с объемом оперативной памяти 4 ГБ и 6 ГБ, а также внутренней памятью 64 ГБ и 128 ГБ. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Cyber ​​silver, Punk black и Cyber ​​black.

Realme 8 5G поставляется в двух вариантах: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти.