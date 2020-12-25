Realme запустила в Тайване смартфоны 5G на базе процессоров MediaTek

Компания Realme выпустила в Тайване два новых смартфона 5G. Новые смартфоны оснащены процессорами MediaTek.

Два новых телефона с поддержкой 5G включают Realme X7 Pro и Realme 7. Оба смартфона оснащены чипсетом Dimensity от MediaTek, который поддерживает более новую и более высокую пропускную способность. Realme X7 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 1000+ и будет продаваться примерно за 500 долларов США.

Realme 7 компания настаивает на среднем сегменте, что является ее сильной стороной. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 800U и будет стоит примерно 355 долларов США. Компания стремится укрепить свои позиции в Тайване, выпуская бюджетные смартфоны с поддержкой 5G.