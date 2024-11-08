Red Magic 10 Pro+ побил рекорд в AnTuTu

Серия смартфонов Red Magic 10 выйдет в свет 13 ноября, если верить данным из социальных сетей, и представит несколько новых смартфонов с упором на производительность, которые будут идеальным решением для геймеров, желающих получить наивысшую частоту кадров в видеоиграх. А самым мощным из новых смартфонов серии станет модель nubia Red Magic 10 Pro+, которая уже установил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu с результатом более 3 миллионов баллов. Устройство с номером модели NX789J получит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища и будет работать на операционной системе Android 15 с момента релиза, что на самом деле очень круто, потому что многие смартфоны топового уровня данную систему не получат.

Стоит сказать, что на данный момент лидером в базе данных бенчмарка AnTuTu является Realme GT7 Pro на новейшем мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, и именно этот процессор работает в Red Magic 10 Pro+. При этом напомним, что данный бенчмарк оценивает производительность устройства сразу по четырём категориям — центральный процессор, графическая подсистема, память и пользовательский интерфейс. И именно графическая подсистема Adreno 830 обеспечивает более трети итогового результата, набрав самостоятельно 1251000 баллов. Кроме того, серия смартфонов Red Magic 10 Pro также будет оснащена новым OLED-дисплеем от компании BOE с самыми узкими рамками в серии — этот экран получит более высокое разрешение, частоту обновления до 144 Гц и пиковую яркость в 2000 нит.