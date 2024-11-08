Red Magic 10 Pro+ побил рекорд в AnTuTu

Стоит сказать, что на данный момент лидером в базе данных бенчмарка AnTuTu является Realme GT7 Pro на новейшем мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, и именно этот процессор работает в Red Magic 10 Pro+. При этом напомним, что данный бенчмарк оценивает производительность устройства сразу по четырём категориям — центральный процессор, графическая подсистема, память и пользовательский интерфейс. И именно графическая подсистема Adreno 830 обеспечивает более трети итогового результата, набрав самостоятельно 1251000 баллов. Кроме того, серия смартфонов Red Magic 10 Pro также будет оснащена новым OLED-дисплеем от компании BOE с самыми узкими рамками в серии — этот экран получит более высокое разрешение, частоту обновления до 144 Гц и пиковую яркость в 2000 нит.