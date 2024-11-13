Red Magic 10 Pro получил дату глобального релиза

Бренд Red Magic представил сегодня в Китае игровые смартфоны Red Magic 10 Pro и сразу объявил дату международного релиза новинок. Итак, глобальный дебют состоится уже 3 декабря. Напомним, что Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ оснастили флагманской 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,85-дюймовыми OLED-дисплеями BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и минимально узкими рамками, аккумуляторами ёмкостью 6500 мАч и 7050 мАч, а также поддержкой 80-Вт и 120-Вт быстрой проводной зарядок соответственно. В Поднебесной за новинки просят от 690 долларов.