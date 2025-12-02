Red Magic 11 Pro+ возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка АnTuTu опубликовала очередной рейтинг самых производительных флагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место занял Red Magic 11 Pro+, который базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он 4105121 балл. Второе и третье место заняли OPPO Find X9 Pro Satellite Edition и Vivo X300 Pro Satellite Edition, которые основаны на процессоре MediaTek Dimensity 9500. Они показали результат в 4006704 и 4004589 баллов соответственно. Замыкают пятерку самых мощных Android-смартфонов iQOO 15 и HONOR Magic 8 Pro на всё том же Snapdragon 8 Elite Gen 5. В десятку также вошли Realme GT8 Pro, HONOR Magic 8, OnePlus 15, OPPO Find X9 и Redmi K90 Pro Max.

OPPO Find X9 вышел в расцветке Velvet Red…
Компания OPPO выпустила смартфон Find X9 в новой, красной расцветке, которая получила названия Velvet Red…
HONOR 500 и HONOR 500 Pro появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в китайскую продажу смартфоны HONOR 500 и 500 Pro, которые оценены в эквивалент …
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
HUAWEI Nova 14 Vitality Edition оценили в 300 долларов …
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 14 Vitality Edition, который обойдется в эквивалент 300…
OnePlus 15 показали в песочной расцветке …
Компания OnePlus опубликовала новые изображения флагманского смартфона OnePlus 15, релиз которого заплани…
Представлены часы Black Shark GS3 Ultra…
Бренд Black Shark пополнил ассортимент умных часов защищенной моделью Black Shark GS3 Ultra, которая сред…
Snapdragon 8 Elite Gen 5 стоит примерно 280 долларов…
Переход Qualcomm на техпроцесс TSMC N3P при производстве своих флагманских чипов, включая Snapdragon 8 El…
POCO F8 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite…
Бренд POCO объявил, что смартфон POCO F8 Pro будет основана на прошлогодней флагманской платформе Qualcom…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor