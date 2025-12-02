Red Magic 11 Pro+ возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка АnTuTu опубликовала очередной рейтинг самых производительных флагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место занял Red Magic 11 Pro+, который базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он 4105121 балл. Второе и третье место заняли OPPO Find X9 Pro Satellite Edition и Vivo X300 Pro Satellite Edition, которые основаны на процессоре MediaTek Dimensity 9500. Они показали результат в 4006704 и 4004589 баллов соответственно. Замыкают пятерку самых мощных Android-смартфонов iQOO 15 и HONOR Magic 8 Pro на всё том же Snapdragon 8 Elite Gen 5. В десятку также вошли Realme GT8 Pro, HONOR Magic 8, OnePlus 15, OPPO Find X9 и Redmi K90 Pro Max.