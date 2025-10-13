Складной смартфон Samsung W26 оценили в 2390 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Samsung W26 которая является премиальной версией Galaxy Z Fold 7 для китайского рынка. Новинка обойдется в эквивалент 2390 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также оснащается корпусом толщиной 8,9 мм в сложенном состоянии, 8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2184:1968 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, 6,5-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120°) и 10 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), двумя 10-Мп селфи-камерами и АКБ ёмкостью 4400 мАч.