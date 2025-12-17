Смартфон OnePlus 15R оценили в 700 евро

Компания OnePlus пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью OnePlus 15R, которая базируется на 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц. Новинку также оснастили 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 точки и кадровой частотой 165 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7400 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, модемом для сотовых сетей 5G, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также предустановленной ОС Android 16. Цена базовой конфигурации на глобальном рынке составляет 700 долларов или 700 евро.