Samsung Galaxy Z TriFold получил комплектную зарядку

В сети появились фотографии распаковки складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, который появится в продаже на дебютном корейском рынке 12 декабря. Судя по фото, аппарат получил щедрый комплект поставки, в который вошел защитный чехол Carbon Shield Case, 45-Вт адаптер питания и кабель USB-C/USB-C. В других флагманах корейского производителя зарядка в комплект не входит.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 10-дюймовый складной дисплей с разрешением 2160:1584 пикселя, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и яркостью 1600 нит, 6,5-дюймовый внешний экран с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, соотношением сторон 21:9, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, две 10-Мп селфи-камеры, тройную основную камеру модулями на 200 Мп (ISOCELL HP2), 10-Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), двойные титановые шарниры, раму из бронированного алюминия, защиту от воды и пыли по стандарту IP48, 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5600 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно. Цена смартфона стартует с 2500 долларов.
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
