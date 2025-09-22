Смартфоны iPhone 17 бьют рекорды предзаказов в России

Авторитетное издание «Коммерсантъ» опубликовало статистику предзаказов на смартфоны серию iPhone 17, которые были представлены пару недель назад. По данным МТС, новинки оказались в три раза популярнее предыдущего поколения. Почти половина всех предзаказов пришлась на топовый iPhone 17 Pro Max. По данным «Яндекс Маркета», чаще всего покупатели предзаказывали iPhone 17 Pro с 256 ГБ встроенной памяти, затем Pro Max с 256 ГБ (22 %) и 512 ГБ, а затем Pro с 512 ГБ памяти. Маркетплейс Wildberries сообщает, новое поколение демонстрирует рекордные показатели. По данным Inventive Retail Group, 56% от всех покупателей пришлось на мужчин в возрасте 30–35 лет. Эксперты уверены, что столь высокий ажиотаж вызван быстрой доставкой и многочисленными нововведениями.