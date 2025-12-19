Samsung поставит Exynos 2600 в Galaxy Z Flip 8

Сообщается, что компания Samsung начала массовое производство недавно анонсированного Exynos 2600 ещё в сентябре, и на тот момент компания смогла добиться выхода годных чипов на уровне 50%. Первоначальной целью корейского гиганта является достижение как минимум 70%, чтобы запуск производства стал экономически оправданным и можно было начинать принимать заказы от клиентов, однако на данный момент обновлений по прогрессу 2-нм GAA-процесса нет. Тем не менее, если верить информации инсайдеров, Samsung планирует оснастить будущий Galaxy Z Flip 8 процессором Exynos 2600, что указывает на рост стабильности следующего поколения техпроцесса.

Вместе с этим смартфоном, как предполагается, будет представлен и Galaxy Z Fold 8, но для него Samsung, скорее всего, выберет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оценивается, что новейший процессор Qualcomm обходится примерно в 280 долларов за единицу, хотя итоговая цена зависит от объёма заказов и условий конкретных контрактов. В любом случае, выплата почти 300 долларов за один компонент вряд ли является разумной стратегией для Samsung, особенно с учётом того, что Galaxy Z Flip 8 будет стоить заметно дешевле Galaxy Z Fold 8, а значит, маржа компании окажется ниже. Высокая стоимость Snapdragon 8 Elite Gen 5 делает Exynos 2600 весьма привлекательной альтернативой, однако пока остаётся вопросом, как коммерческая версия этого процессора покажет себя в реальных тестах. Но хорошо, что работа в этом направлении ведётся.