Red Magic 11S Pro получит АКБ на 8000 мАч

Компания Red Magic опубликовала очередную порцию подробностей о смартфоне Red Magic 11S Pro, релиз которого состоится уже 18 мая. На этот раз стало известно о батарее ёмкостью 8000 мАч, фирменной технологии улучшения автономности и комплектном адаптере питания мощностью 80 Вт с технологией GaN. Также смартфон будет поддерживать обходную зарядку для питания от зарядного устройства во время игровых сессий.

Ранее было подтверждено наличие разогнанной флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Leading Version и продвинутой системы импульсного жидкостного охлаждения в сочетании с системой воздушного охлаждения с вентилятором.