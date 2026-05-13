Red Magic 11S Pro получит мощную систему охлаждения

Компания Red Magic раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Red Magic 11S Pro, который будет представлен уже 18 мая. Производитель подтвердил наличие системы импульсного жидкостного охлаждения с охлаждающей жидкостью, как в ИИ-серверах. Также в СО будет использоваться изогнутая жидкостная магистраль, фирменная керамическая микропомпа, защита от протечек и повреждений при падениях, активная система воздушного охлаждения с вентилятором (24000 об/мин), испарительная камера 4D Ice-Step VC и жидкий металл 3.0.

Ранее было подтверждено использование разогнанной версии флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, фирменного игрового чипа Red Core R4 и обновлённого игрового движка Red Magic CUBE Engine 3.0 для стабильной поддержки разрешения 2K с кадровой частотой 144 Гц.
Глобальную версию Vivo X300 Ultra оценили в 1605 долларов …
Компания Vivo выпустила флагманский камерофон X300 Ultra за пределы китайского рынка. Международный дебют…
Xiaomi 17 уже получил бета-версию Android 17 …
Компания Xiaomi выпустила бета-версию операционной системы Android 17 для разработчиков флагманских смарт…
Смартфон SamsungGalaxy M17e 5G оценили в 140 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M17e 5G, которая основана на 6-нанометро…
HUAWEI nova 15 Max с АКБ на 8500 мАч оценили в 450 евро…
Компания HUAWEI пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью nova 15 Max, главной особенность…
Объявлена дата выхода OPPO Find X9 Ultra …
Компания OPPO объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов Find X9 Ultra и Find X9s Pro с…
Смартфон Itel Zeno 100 оценили в 75 долларов …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Zeno 100, которая получила дизайн в стил…
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
Nothing Phone (4a) показали во всех расцветках …
Компания Nothing опубликовала новые изображения смартфона Nothing Phone (4a), который будет представлен 5…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor