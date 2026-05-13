Red Magic 11S Pro получит мощную систему охлаждения

Компания Red Magic раскрыла новые подробности об игровом смартфоне Red Magic 11S Pro, который будет представлен уже 18 мая. Производитель подтвердил наличие системы импульсного жидкостного охлаждения с охлаждающей жидкостью, как в ИИ-серверах. Также в СО будет использоваться изогнутая жидкостная магистраль, фирменная керамическая микропомпа, защита от протечек и повреждений при падениях, активная система воздушного охлаждения с вентилятором (24000 об/мин), испарительная камера 4D Ice-Step VC и жидкий металл 3.0.
Ранее было подтверждено использование разогнанной версии флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, фирменного игрового чипа Red Core R4 и обновлённого игрового движка Red Magic CUBE Engine 3.0 для стабильной поддержки разрешения 2K с кадровой частотой 144 Гц.