Red Magic 12 Pro+ продается не только в Китае

Официальная презентация глобальной версии смартфона Red Magic 12 Pro+ (под названием Red Magic 12 Pro) состоится только 3 ноября. Однако особо нетерпеливые уже могут заказать китайскую версию новинки с международной доставкой по цене от 1300 долларов. В Китае, напомним, за базовую версию просят эквивалент 1045 долларов.

Напомним ,что Red Magic 12 Pro+ оснащается топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.
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