Red Magic 6 будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт

Согласно плакату, опубликованному официальной учетной записью Red Magic, смартфон Red Magic 6 будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт, а также иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Ожидается, также что Red Magic 6 будет иметь AMOLED дисплей с разрешением 1080p и частоту обновления изображения 144 герц. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888. Из других функций новинка получит поддержку 5G, встроенный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и аудиоразъем. Как и его предшественники, Red Magic 6 не будет поддерживать беспроводную зарядку. Из коробки смартфон должен работать на операционной системе Android 11.
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