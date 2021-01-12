Согласно плакату, опубликованному официальной учетной записью Red Magic, смартфон Red Magic 6 будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт, а также иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Ожидается, также что Red Magic 6 будет иметь AMOLED дисплей с разрешением 1080p и частоту обновления изображения 144 герц. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888. Из других функций новинка получит поддержку 5G, встроенный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и аудиоразъем. Как и его предшественники, Red Magic 6 не будет поддерживать беспроводную зарядку. Из коробки смартфон должен работать на операционной системе Android 11.