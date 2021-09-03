Red Magic 6S Pro получил активную систему охлаждения

Сегодня компания Nubia поделилась еще одним тизером своего будущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro. Компания опубликовала достаточно интересный видеоролик, демонстрирующий активную систему охлаждения устройства и вентилятор смартфона с RGB-подсветкой. Бренд разместил тизер на своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов — посмотрев это видео, мы можем увидеть, как пользователь играет в игру на предстоящем смартфоне. Человек включает игровой режим, при этом загорается вентилятор RGB, который виден через прозрачную заднюю панель устройства. Поскольку устройства, как правило, нагреваются во время интенсивных игр, компания включила вентилятор в свой новый игровой телефон — это позволит снизить уровень температур даже при длительных игровых сессиях.

Между тем, вентилятор RGB помогает добавить больше «игровой эстетики», которой славится серия Red Magic. Китайский производитель смартфонов также добавил, что грядущий телефон оснащен девятиуровневой многомерной системой охлаждения ICE7.0, которая поможет снизить температуру во время игровых задач — речь не только про вентилятор. А охлаждение понадобится, так как под капотом устройства установлена ​​высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 888+, поэтому понятно, что бренд использует передовую систему охлаждения для обеспечения производительности в течение более длительных периодов игры. Новый Red Magic 6S Pro должен выйти 6 сентября 2021 года — ждать совсем немного.
Комментарии и отзывы Red Magic 6S Pro
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