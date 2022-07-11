Red Magic 7S Pro получил подэкранную камеру

Компания ZTE представила смартфон Nubia RedMagic 7S Pro, который предназначен для фанатов мобильных игр. Новинка характеризуется предустановленной оболочкой Redmagic OS 5.5 на базе ОС Android 12, 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, 10-битным представлением цвета, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 120 и частотой отклика сенсорного слоя 960 Гц, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, до 18 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2, NFC, стереофоническими динамиками, подэкранной 16-Мп селфи-камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт. Цена смартфона составляет от 775 до 1120 долларов.