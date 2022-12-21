Red Magic 8 Pro получит прозрачную заднюю крышку

Компания Nubia поделилась подробностями об игровом смартфоне Red Magic 8 Pro, который будет представлен уже 25 декабря. Итак, аппарат получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и очень тонкой рамкой шириной 1,47 мм по бокам, а также топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Из неофициальных данных стало известно о прозрачной задней панели в одной из двух версий, размерах 163,98:76,35:8,9 мм, массе 228 граммов, батарее ёмкостью 6000 мАч, поддержке 165-В проводной зарядки, тройной тыльной камере с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также селфи-камере на 8 Мп.