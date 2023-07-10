Red Magic 8S Pro появился в продаже

Бренд Nubia выпустил в китайскую продажу геймерские смартфоны Red Magic 8S Pro и Red Magic 8S Pro+, которые были представлены несколько дней назад. Последний оценен в 760, 800, 965 и 1035 долларов за варианты с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Red Magic 8S Pro стоит 550 долларов за базовую версию.

Red Magic 8S Pro+ оснастили топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с максимальной частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев с определением ЧСС, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 165 Вт. Red Magic 8S Pro отличается батареей на 6000 мАч, 80-Вт зарядкой и конфигурациями памяти.
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