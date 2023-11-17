Red Magic 9 Pro получит батарею на 6500 мАч

Бренд Nubia раскрыл некоторые подробности об игровом смартфоне Red Magic 9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 10182 мм2 и вентилятором, а также корпусом толщиной 8,9 мм и массой 229 граммов. В качестве аппаратной основы выступит флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Еще одной особенностью смартфона является подэкранная фронтальная камера. Официальный релиз Red Magic 9 Pro ожидается 23 ноября в Китае.