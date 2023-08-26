Red Magic 9 засветился в бенчмарке

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Red Magic 9. Аппарат построен на однокристальной системе с двумя ядрами с частотой 3,19 ГГц, пятью ядрами с частотой 2,96-ГГц и двумя ядрами с частотой 2,27 ГГц. Судя по всему, перед нами грядущая топовая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Бенчмарк также подтвердил использование в смартфоне 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1596 и 5977 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

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