Red Magic 9S Pro получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 3

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения об игровом смартфоне Red Magic 9S Pro, официальный релиз которого состоится уже 3 июля. Бенчмарк подтвердил наличие разогнанной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Она получит название Leading Version. Оригинальный процессор работает на максимальной частоте 3,3 ГГц. Также чипсет сможет похвастаться увеличенной на 10% производительностью графического процессора. Остальные характеристики Red Magic 9S Pro пока не раскрываются.

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